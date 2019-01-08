SOFAZ увеличил продажу инвалюты азербайджанским банкам

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в декабре 2018 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 677,1 миллиона долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.

В ноябре SOFAZ продал банкам 654,1 миллиона долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда свыше 5,8 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2019 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на восьмое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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