SOFAZ увеличил продажу инвалюты азербайджанским банкам

8 января 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в декабре 2018 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 677,1 миллиона долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.

В ноябре SOFAZ продал банкам 654,1 миллиона долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда свыше 5,8 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2019 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на восьмое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Облегчающая вашу жизнь технология - в "Hünər Qüllələri" (ВИДЕО)
Общество 11:30
Азербайджанский паспорт усилил свои позиции в глобальном индексе
Бизнес 11:00
Азербайджанская нефть 7 января подорожала
Энергетика 10:03
На РЕПО-операции пришлось свыше половины суточного оборота Бакинской фондовой биржи
Финансы 09:58
Драгоценные металлы в Азербайджане подешевели
Финансы 09:32
SOCAR о планах расширения деятельности в Грузии
Энергетика 07:11
Лента новостей
В 2018 году объем пассажирских авиаперевозок в Турции увеличился почти на 9%
Бизнес 11:32
Облегчающая вашу жизнь технология - в "Hünər Qüllələri" (ВИДЕО)
Общество 11:30
Объем стального экспорта Ирана достиг 3,2 млрд долларов
Экономика 11:17
В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта
Беларусь 11:13
В Индии началась общенациональная забастовка
Другие страны 11:08
События в Караганде: Армения пожинает то, что посеяла
Казахстан 11:05
В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер
Китай 11:02
Азербайджанский паспорт усилил свои позиции в глобальном индексе
Бизнес 11:00
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать сирийскую территорию близ границы с Турцией
Россия 10:46