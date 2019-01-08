В Азербайджане в течение января будут проиндексированы трудовые пенсии

8 января 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в течение января будет проведена индексация трудовых пенсий, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, в законе «О трудовых пенсиях» предусматривается индексация трудовых пенсий раз в год в соответствие с темпом ежегодного роста в стране среднемесячной номинальной заработной платы.

Индексация будет осуществляться с учетом показателя роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2018 году. После индексации размер пенсий на 1 января 2019 года будет повышен с начал этого года.

Согласно предварительным данным, на 1 января 2019 года число пенсионеров в Азербайджане составляет 1,3 миллиона человек, и пенсии примерно 94 процентов из них будут повышены на основе индексации.

К остальным пенсионерам относятся группы, указанные в статье 20 закона «О трудовых пенсиях», то есть государственные служащие, военнослужащие, лица со специальным званием, депутаты и другие. Повышение их пенсий осуществляется на основе другого механизма, предусмотренного законодательством.

В соответствии с законом «О трудовых пенсиях», в течение этого месяца также предусматривается индексация и повышение пенсионного капитала на индивидуальном счете застрахованных лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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