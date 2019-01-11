Оборот биржевых сделок в Азербайджане значительно вырос

11 января 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-декабре 2018 года составил 23,45 миллиарда манатов, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года в 1,7 раза. Об этом, как передает Trend, сообщает в пятницу БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 13,341 миллиарда манатов (рост за год в 2,2 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,204 миллиарда манатов (рост на 24,38 процента), а объем рынка производных инструментов – 8,557 миллиарда манатов (рост на 44,24 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь-декабрь 2018 года

Январь-декабрь 2017 года

Объем сделок, млн AZN

Количество сделок

Объем сделок, млн AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

13 340,5

1725

6 066,6

1096

Гособлигации минфина

1 097,6

583

839,4

487

первичное размещение

872,8

293

794,5

396

вторичный рынок

224,9

290

44,9

91

Ноты ЦБА

12 242,9

1142

5 227

609

первичное размещение

12 208,2

1123

5 186

602

вторичный рынок

34,6

19

41,4

7

II. Рынок акций

214,8

2127

709,6

1576

первичное размещение

171,8

121

690,6

9

вторичный рынок

42,96

2006

18,989

1567

III. Рынок долговых ценных бумаг

726,298

954

858,3

889

первичное размещение облигаций АИФ

200,558

33

265,84

45

вторичное размещение облигаций АИФ

421,975

53

385,8

58

первичное размещение корпоративных облигаций

10,55

18

17

4

вторичное размещение корпоративных облигаций

93,215

850

189,7

782

IV. Операции РЕПО

611,776

335

51,6

51

РЕПО-операции ЦБА

-

-

-

-

Другие РЕПО-операции

611,776

335

51,6

51

V. Рынок производных финансовых инструментов

8 557

107 809

5 932

83 722

- с валютой

7 523

94 936

5 531

75 316

- с товарами

1 034

12 873

401,149

8 406

Всего

23 450,4

112 950

13 619

87 334

Официальный курс на 11 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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