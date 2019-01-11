Оборот биржевых сделок в Азербайджане значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-декабре 2018 года составил 23,45 миллиарда манатов, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года в 1,7 раза. Об этом, как передает Trend, сообщает в пятницу БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 13,341 миллиарда манатов (рост за год в 2,2 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,204 миллиарда манатов (рост на 24,38 процента), а объем рынка производных инструментов – 8,557 миллиарда манатов (рост на 44,24 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь-декабрь 2018 года Январь-декабрь 2017 года Объем сделок, млн AZN Количество сделок Объем сделок, млн AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 13 340,5 1725 6 066,6 1096 Гособлигации минфина 1 097,6 583 839,4 487 первичное размещение 872,8 293 794,5 396 вторичный рынок 224,9 290 44,9 91 Ноты ЦБА 12 242,9 1142 5 227 609 первичное размещение 12 208,2 1123 5 186 602 вторичный рынок 34,6 19 41,4 7 II. Рынок акций 214,8 2127 709,6 1576 первичное размещение 171,8 121 690,6 9 вторичный рынок 42,96 2006 18,989 1567 III. Рынок долговых ценных бумаг 726,298 954 858,3 889 первичное размещение облигаций АИФ 200,558 33 265,84 45 вторичное размещение облигаций АИФ 421,975 53 385,8 58 первичное размещение корпоративных облигаций 10,55 18 17 4 вторичное размещение корпоративных облигаций 93,215 850 189,7 782 IV. Операции РЕПО 611,776 335 51,6 51 РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 611,776 335 51,6 51 V. Рынок производных финансовых инструментов 8 557 107 809 5 932 83 722 - с валютой 7 523 94 936 5 531 75 316 - с товарами 1 034 12 873 401,149 8 406 Всего 23 450,4 112 950 13 619 87 334

Официальный курс на 11 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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