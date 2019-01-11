Оборот биржевых сделок в Азербайджане значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-декабре 2018 года составил 23,45 миллиарда манатов, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года в 1,7 раза. Об этом, как передает Trend, сообщает в пятницу БФБ.
Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 13,341 миллиарда манатов (рост за год в 2,2 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,204 миллиарда манатов (рост на 24,38 процента), а объем рынка производных инструментов – 8,557 миллиарда манатов (рост на 44,24 процента).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-декабрь 2018 года
|
Январь-декабрь 2017 года
|
Объем сделок, млн AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок, млн AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
13 340,5
|
1725
|
6 066,6
|
1096
|
Гособлигации минфина
|
1 097,6
|
583
|
839,4
|
487
|
первичное размещение
|
872,8
|
293
|
794,5
|
396
|
вторичный рынок
|
224,9
|
290
|
44,9
|
91
|
Ноты ЦБА
|
12 242,9
|
1142
|
5 227
|
609
|
первичное размещение
|
12 208,2
|
1123
|
5 186
|
602
|
вторичный рынок
|
34,6
|
19
|
41,4
|
7
|
II. Рынок акций
|
214,8
|
2127
|
709,6
|
1576
|
первичное размещение
|
171,8
|
121
|
690,6
|
9
|
вторичный рынок
|
42,96
|
2006
|
18,989
|
1567
|
III. Рынок долговых ценных бумаг
|
726,298
|
954
|
858,3
|
889
|
первичное размещение облигаций АИФ
|
200,558
|
33
|
265,84
|
45
|
вторичное размещение облигаций АИФ
|
421,975
|
53
|
385,8
|
58
|
первичное размещение корпоративных облигаций
|
10,55
|
18
|
17
|
4
|
вторичное размещение корпоративных облигаций
|
93,215
|
850
|
189,7
|
782
|
IV. Операции РЕПО
|
611,776
|
335
|
51,6
|
51
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
611,776
|
335
|
51,6
|
51
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
8 557
|
107 809
|
5 932
|
83 722
|
- с валютой
|
7 523
|
94 936
|
5 531
|
75 316
|
- с товарами
|
1 034
|
12 873
|
401,149
|
8 406
|
Всего
|
23 450,4
|
112 950
|
13 619
|
87 334
Официальный курс на 11 января составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Талех Мурсагулов)
Твиттер: @TalehMursagulov
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