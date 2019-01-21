Еще одно новшество в "myAccess"!

21 января 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Услуга онлайн-банкинга "myAccess", которая делает жизнь проще, порадовала пользователей очередным новшеством, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на AccessBank.

Теперь при помощи "myAccess" можно оплачивать кредиты, а также пополнять депозитные, текущие и карточные счета посредством карт любых других банков (в том числе и зарплатных).

Детально с возможностями долгожданной функции можно ознакомиться из видеоинструкции.

Новая функция уже доступна для пользователей веб-версии "myAccess", а в ближайшем будущем воспользоваться новинкой смогут также и пользователи мобильной версии.

Услуга онлайн-банкинга "myAccess" станет вашим самым быстрым и удобным инструментом для отслеживания счетов и управления расходами. Кроме того, следует отметить, что "myAccess" доступен в режиме 24/7, что позволяет вам управлять своими банковскими счетами, картами, сбережениями, кредитами, денежными переводами, оплатами коммунальных услуг и другими транзакциями в любое удобное для вас время.

Подключитесь к услуге "myAccess" в ближайшем филиале AccessBank уже сегодня и сделайте жизнь проще!

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