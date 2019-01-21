Клиенты Kapital Bank получили "Тринадцатую зарплату"

БАКУ /Trend/ - Клиенты, получающие зарплату посредством платежных карт Kapital Bank, до 13 января 2019 года могли участвовать в стимулирующей лотерее «13-cü maaş» («Тринадцатая зарплата») и выиграть приз в размере официальной ежемесячной заработной платы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Во время тиража, который состоялся 16 января 2019 года, определились десять участников лотереи, которые выиграли приз в размере получаемой ими официальной зарплаты

Следует отметить, на днях призы будут переведены на зарплатную карту победителей. Список победителей опубликован на сайте – www.kapitalbank.az/news/13cumaash-541?hl=ru.

Согласно условиям лотереи, клиенты, совершающие безналичную оплату посредством POS-терминалов и в интернете до 13 января 2019 года, автоматически становились участниками лотереи. Оплата пошлин, коммунальных услуг и кредита, а также операции Card-to-card не были включены в розыгрыш. Каждая безналичная оплата в размере минимум десяти манатов равнялась одному шансу в лотерее.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.