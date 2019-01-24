«Альфа-Банк» не исключает роста цен на золото в 2019 году (Эксклюзив)

24 января 2019 08:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский "Альфа-Банк" не исключает роста цен на золото в моменте выше 1400 долларов за унцию в 2019 году. Об этом сказал Trend руководитель отдела аналитических исследований банка Борис Красноженов.

"Консенсус-прогноз рынка по цене на золото около 1300 долларов США за унцию на 2019 год. Следует отметить, что производство золота крупнейшими компаниями прошло пик в 2017 году и продолжает снижаться, при этом спрос на физическое золото со стороны частных инвесторов и мировых ЦБ существенно растет", - сказал Красноженов.

По словам руководителя отдела, золото остается достаточно уникальным активом в текущей рыночной ситуации.

"В случае продолжения агрессивной политики ФРС и укрепления доллара США мы можем увидеть существенные распродажи на фондовом рынке. В данном случае золото становится надежным убежищем для инвесторов. Если ФРС прекращает поднятие ставки и, возможно, переходит к новому этапу количественного смягчения, то это неизбежно приводит к ослаблению доллара США и росту инфляционных ожиданий", - сказал Красноженов.

В данном случае, добавил он, золото также является оптимальным активом для защиты против инфляции.

Отметим, что цена на золото возобновила рост после существенного спада в августе 2018 года до 1167,55 доллара за унцию. По состоянию на 15:24 по бакинскому унция золота торгуется за 1292,45 доллара.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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