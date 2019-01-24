Получите субсидию до 10%, оформив бизнес-кредит в азербайджанском Unibank

БАКУ /Trend/ - Unibank предлагает бизнес-кредиты по очень выгодной процентной ставке. Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, бизнес-кредиты от Unibank, которые выделяются в рамках сотрудничества с Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, служат еще одной поддержкой для развития бизнеса в нашей стране. Максимальная сумма гарантированных кредитов, выделяемых как юридическим, так и физическим лицам-предпринимателям, составляет пять миллионов манатов.

Самир Мустафаев, директор департамента развития корпоративного бизнеса Unibank, считает, что эти кредиты создают предпринимателям очень выгодную возможность для развития своего бизнеса.

«Кредиты, которые выдаются с очень выгодной процентной ставкой – большая поддержка для бизнеса. Например, если предприниматель получает кредит под 16 процентов годовых, то 10 процентов от годовой процентной суммы кредита будет погашено Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, а оставшиеся шесть процентов будут оплачены клиентом. Возможность получить кредит в манатах и на более длительный период (до 7 лет) в зависимости от сферы деятельности, являются дополнительными преимуществами для владельцев бизнеса. Любой предприниматель, который имеет ИНН, может подать заявку на этот кредитный продукт», - сказал Мустафаев.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;

- Овердрафты на счета;

- Минимизация документооборота;

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

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