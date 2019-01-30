В руководстве Бюро обязательного страхования Азербайджана произошли изменения

30 января 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В руководстве Бюро обязательного страхования (ISB) Азербайджана произошли изменения, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт организации.

Так, в рамках изменений представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Мамед Атакишиев вошел в состав Совета попечителей Бюро. Он сменил на этом посту другого представителя финрегулятора Агшина Ализаде.

Возглавляет Совет попечителей первый заместитель председателя правления AXA MBASK Лана Гезалова. Ее заместителем в Совете попечителей является советник председателя Ateshgah Insurance Талат Сафаров. Также в состав Совета входят представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Мамед Гасанли, председатель PASHA Insurance Ульвия Джаббарова.

Исполнительным директором ISB является Рашад Ахмедов.

ISB действует в Азербайджане с 2011 года. В его состав входят 16 из 21 действующей в Азербайджане страховой компании.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @Hasanli_Azad

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