Самир Шарифов: Рассматриваются предложения касательно списка должностных лиц, которые будут обеспечены служебными автомобилями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматриваются предложения касательно списка должностных лиц, которые должны быть обеспечены служебными транспортными средствами.
Об этом в четверг сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов, сообщает Trend.
По его словам, минфин подготовил предложения в связи с этим.
"Заключительное решение пока не принято. Это не относится к полномочиям министерства финансов", - сказал Шарифов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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