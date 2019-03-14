Самир Шарифов: Рассматриваются предложения касательно списка должностных лиц, которые будут обеспечены служебными автомобилями

14 марта 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматриваются предложения касательно списка должностных лиц, которые должны быть обеспечены служебными транспортными средствами.

Об этом в четверг сказал журналистам министр финансов Самир Шарифов, сообщает Trend.

По его словам, минфин подготовил предложения в связи с этим.

"Заключительное решение пока не принято. Это не относится к полномочиям министерства финансов", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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