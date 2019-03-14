Наибольшее число государственных платежей теперь в мобильном приложении Международного банка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана расширил функционал мобильного приложения IBAm, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.
Таким образом, IBAm стал банковским мобильным приложением с наибольшим количеством каналов государственных платежей. Теперь посредством данного мобильного приложения можно осуществлять оплату штрафов, ипотеки, образования, а также всех других государственных платежей. При оплате коммунальных услуг информация о задолженностях и абоненте также отражается в этой системе.
Это последнее обновление мобильного приложения было реализовано с учетом многочисленных запросов от клиентов. Заместитель директора департамента розничного бизнеса Международного банка Азербайджана Эльшан Джафаров, отметил что: «Международный банк Азербайджана постоянно развивает инфраструктуру электронных услуг и является лидером в этой сфере в стране. В последнее время мобильное приложение IBAm получило довольно много обращений по расширению списка коммунальных и других видов регулярных платежей, в особенности ипотечных платежей и штрафов. Учитывая пожелания клиентов, в приложении были предоставлены упомянутые выше и все другие виды государственных платежей. В ближайшее время мы также предоставим ряд новых услуг для пользователей мобильного приложения».
Посредством IBAm можно оформить заявку на кредит, погасить ежемесячные выплаты по кредиту и контролировать ежемесячный график погашения кредита. Помимо этого, пользователи IBAm смогут воспользоваться нижеуказанными возможностями:
- Информация о клиентских счетах;
- Информация о видах пластиковых карт клиента, их статусе, а также о текущем балансе;
- История проведенных операций по карточным и текущим счетам;
- Блокировка и разблокировка пластиковых карт;
- Активация и деактивация услуги «SMS-уведомление»;
- Переводы на карты, как Международного Банка Азербайджана, так и на карты других банков страны;
- Внутрибанковские переводы между текущими и карточными счетами;
- Переводы со счета на счет внутри страны;
- Информация о дислокации банковских филиалов, банкоматов и платежных терминалов;
- Постоянно обновляемые курсы валют и валютный конвертор;
- Платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное телевидение и другие виды услуг.
Пользователи оперативных систем IOS и Android могут скачать приложение IBAm в AppStore и Google Play соответственно.
Ссылки для скачивания:
Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=iba.mobilbank
App Store - https://itunes.apple.com/us/app/ibam-mobil-bank/id1251456175?ls=1&mt=8
Банк намерен расширять функционал мобильного приложения IBAm и в будущем.
Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.
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