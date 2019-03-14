Наибольшее число государственных платежей теперь в мобильном приложении Международного банка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана расширил функционал мобильного приложения IBAm, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Таким образом, IBAm стал банковским мобильным приложением с наибольшим количеством каналов государственных платежей. Теперь посредством данного мобильного приложения можно осуществлять оплату штрафов, ипотеки, образования, а также всех других государственных платежей. При оплате коммунальных услуг информация о задолженностях и абоненте также отражается в этой системе.

Это последнее обновление мобильного приложения было реализовано с учетом многочисленных запросов от клиентов. Заместитель директора департамента розничного бизнеса Международного банка Азербайджана Эльшан Джафаров, отметил что: «Международный банк Азербайджана постоянно развивает инфраструктуру электронных услуг и является лидером в этой сфере в стране. В последнее время мобильное приложение IBAm получило довольно много обращений по расширению списка коммунальных и других видов регулярных платежей, в особенности ипотечных платежей и штрафов. Учитывая пожелания клиентов, в приложении были предоставлены упомянутые выше и все другие виды государственных платежей. В ближайшее время мы также предоставим ряд новых услуг для пользователей мобильного приложения».

Посредством IBAm можно оформить заявку на кредит, погасить ежемесячные выплаты по кредиту и контролировать ежемесячный график погашения кредита. Помимо этого, пользователи IBAm смогут воспользоваться нижеуказанными возможностями:

Информация о клиентских счетах;

Информация о видах пластиковых карт клиента, их статусе, а также о текущем балансе;

История проведенных операций по карточным и текущим счетам;

Блокировка и разблокировка пластиковых карт;

Активация и деактивация услуги «SMS-уведомление»;

Переводы на карты, как Международного Банка Азербайджана, так и на карты других банков страны;

Внутрибанковские переводы между текущими и карточными счетами;

Переводы со счета на счет внутри страны;

Информация о дислокации банковских филиалов, банкоматов и платежных терминалов;

Постоянно обновляемые курсы валют и валютный конвертор;

Платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Пользователи оперативных систем IOS и Android могут скачать приложение IBAm в AppStore и Google Play соответственно.

Ссылки для скачивания:

Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=iba.mobilbank

App Store - https://itunes.apple.com/us/app/ibam-mobil-bank/id1251456175?ls=1&mt=8

Банк намерен расширять функционал мобильного приложения IBAm и в будущем.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.

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