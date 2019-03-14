Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций

14 марта 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) 15 марта проведет аукцион по размещению очередного транша эмиссии процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости 1 008,8333 маната и с годовой ставкой в три процента.

Срок оборота облигаций - 23 года (8280 дней).

Процентные доходы будут выплачиваться каждые шесть месяцев. Андеррайтером выступает компания PSG-Kapital.

Официальный курс на 14 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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