Казахстанский тенге подешевел к доллару

15 марта 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 15 марта составил 378,2 тенге, сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,75 тенге по сравнению с утренней сессией 14 марта (377,45 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,6 тенге за доллар США, максимальный — 378,45 тенге, а курс закрытия составил 378,45 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 57,83 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 151.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 15 марта составляет 377,36 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 380,2 тенге.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @ShirinovRashid

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