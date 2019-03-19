В Азербайджане пенсионеры получили пенсии за март

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана полностью обеспечило выплату пенсионерам пенсий за март раньше установленного графика - до праздника Новруз.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, Государственный фонд социальной защиты полностью обеспечил финансирование по этому направлению.

Также, согласно закону, принятому на основе гуманной иницицативы главы государства, минимальный размер трудовой пенсии вырос на 38,5 процента и с первого марта составляет 160 манатов. Повышение пенсии охватило 223 тысячи пенсионеров (в том числе 140 тысяч граждан, получающих пенсию по инвалидности). Пенсии этих лиц перечислены на их счета с учетом недавнего повышения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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