A-Qroup нацелена на дальнейшее улучшение своей деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вопросы создания новой двухлетней программы развития стояли в центре внимания стратегической сессии "Битва за будущее", проведенной в Баку страховой компанией (СК) A-Qroup совместно с генеральным менеджером консалтинговой компании Express Group Аббасом Аббасовым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Целью данной двухдневной сессии было совершенствование основных процессов функционирования A-Qroup и внедрение свежих идей.

Прошли два дня интенсивной плодотворной командной работы, которые дали массу идей и позитивных эмоций",- отметили в социальных сетях "Express Group".

Несмотря на солидный стаж работы в Азербайджане - свыше 23 лет - СК "A-Qroup" демонстрирует свою открытость для восприятия новых веяний для улучшения работы страхового рынка страны.

Компания из года в год демонстрирует стабильную положительную динамику роста, исправно выполняет взятые на себя обязательства и продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

Отметим, что согласно рейтингу страховщиков по качеству обслуживания клиентов, впервые составленному Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) осенью 2018 года и охватившему 21 страховую компанию страны, именно СК "A-Qroup" стала его лидером, что является высоким признанием успешности работы данной СК

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