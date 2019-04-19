A-Qroup нацелена на дальнейшее улучшение своей деятельности (ФОТО)

19 апреля 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопросы создания новой двухлетней программы развития стояли в центре внимания стратегической сессии "Битва за будущее", проведенной в Баку страховой компанией (СК) A-Qroup совместно с генеральным менеджером консалтинговой компании Express Group Аббасом Аббасовым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Целью данной двухдневной сессии было совершенствование основных процессов функционирования A-Qroup и внедрение свежих идей.

Прошли два дня интенсивной плодотворной командной работы, которые дали массу идей и позитивных эмоций",- отметили в социальных сетях "Express Group".

Несмотря на солидный стаж работы в Азербайджане - свыше 23 лет - СК "A-Qroup" демонстрирует свою открытость для восприятия новых веяний для улучшения работы страхового рынка страны.
Компания из года в год демонстрирует стабильную положительную динамику роста, исправно выполняет взятые на себя обязательства и продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

Отметим, что согласно рейтингу страховщиков по качеству обслуживания клиентов, впервые составленному Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) осенью 2018 года и охватившему 21 страховую компанию страны, именно СК "A-Qroup" стала его лидером, что является высоким признанием успешности работы данной СК

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Габале состоится форум в поддержку туризма
Туризм 13:51
В Баку пройдет III Глобальный форум в поддержку оздоровительного туризма
Бизнес 13:36
SOCAR и партнеры могут приобрести долю Exxonmobil и Chevron в АЧГ
Энергетика 12:32
Оглашен объем инвестиций в разработку АЧГ
Энергетика 12:18
МИД Азербайджана: Руководство Армении должно осознать, что статус-кво по Карабаху неприемлем
Нагорно-карабахский конфликт 12:09
Азербайджан и зарубежные партнеры утвердили новый многомиллиардный проект (ФОТО)
Энергетика 11:55
Лента новостей
Ученые из МГУ выяснили, почему не работает лечение стволовыми клетками
В мире 14:24
Иран предложил Азербайджану создать комитет по совместным проектам
Бизнес 14:18
В Баку арестован наркодилер (ФОТО)
Происшествия 14:17
Сельские хозяйства Узбекистана с начала года произвели продукции почти на $2,4 млрд
Бизнес 14:17
Состояние Билла Гейтса превысило сто миллиардов долларов
В мире 14:17
Лукашенко сообщил, что выборы президента Белоруссии пройдут в 2020 году
Беларусь 14:12
Флаги Азербайджана, Карабахские скакуны и военнослужащие (ФОТО)
Культура 14:10
Лукашенко сравнил отказ от русского языка с потерей разума
Беларусь 14:10
Кямран Иманов: Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана (ФОТО)
Политика 14:10