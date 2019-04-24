Итоги утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 апреля 2019 года составил 377,73 тенге, сообщает Trend со ссылкой на KASE.

По сравнению с утренней сессией 23 апреля (377,21 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 0,52 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,40 тенге за доллар США, максимальный — 377,98 тенге, курс закрытия составил 377,90 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 22,140 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 60.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 (GMT +6) составляет 378,8 тенге, Алматы — 379,9 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 24 апреля составляет 377,33 тенге за 1 доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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