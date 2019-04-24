Итоги утренней сессии торгов на Казахстанской фондовой бирже

24 апреля 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 апреля 2019 года составил 377,73 тенге, сообщает Trend со ссылкой на KASE.

По сравнению с утренней сессией 23 апреля (377,21 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 0,52 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,40 тенге за доллар США, максимальный — 377,98 тенге, курс закрытия составил 377,90 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 22,140 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 60.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 (GMT +6) составляет 378,8 тенге, Алматы — 379,9 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 24 апреля составляет 377,33 тенге за 1 доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Астрахани прошла встреча делегаций государств Каспийского региона
Азербайджан 09:11
"КТК-Казахстан" закупает различное оборудование
Тендеры 23 апреля 20:08
Доля ценных бумаг в структуре страховых активов Казахстана превысила 50%
Финансы 23 апреля 19:55
Казхастан направил более $1 млрд на финансирования субъектов АПК
Бизнес 23 апреля 17:57
В Казахстане резко сократилось производство стали
Бизнес 23 апреля 15:12
Казахстан установил новый курс доллара на дневных торгах KASE
Финансы 23 апреля 14:43
Лента новостей
В Азербайджане началась Неделя иммунизации
Общество 12:17
Битумная установка на НПЗ им. Гейдара Алиева в ближайшее время выйдет на полную производственную мощность
Энергетика 12:10
На модернизацию ПО "Азеркимья" могут быть привлечены дополнительные средства
Энергетика 12:05
EMIN и идеальное музыкальное созвездие: концерт в Монако
Звёздный мир 11:59
В ближайшее время в Азербайджане запустится новый портал е-правительства
ИКТ 11:50
Атаки на Шри-Ланке готовились семь или восемь лет, заявил министр
В мире 11:50
На аэропортовском шоссе в Баку наносится дорожная разметка
Происшествия 11:48
Проведен смотр вооружения, военной и спецтехники совместных азербайджано-турецких тактических учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:46
Компания Maersk Drilling о планах после завершения контракта по «Шах Дениз»
Энергетика 11:44