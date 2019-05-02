Казахстанская биржа опубликовала новый курс нацвалюты к доллару

2 мая 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) второго мая 2019 года составил 380,78 тенге, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По сравнению с утренней сессией 30 апреля (381,13 тенге - один доллар США) нацвалюта к доллару подорожала на 0,35 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 380,30 тенге за доллар США, максимальный — 381,15 тенге, курс закрытия составил 380,30 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 28,050 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 78.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи американской валюты составляет 382 тенге, Алматы — 382,5 тенге.

Официальный курс Нацбанка на второе мая составляет 381,08 тенге за один доллар. Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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