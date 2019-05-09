Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла более чем на 11%

БАКУ /Trend/ - Капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам марта 2019 года составила 4,31 миллиарда манатов, что на 11,46 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками.

По данным отчета, совокупные активы банков на конец марта текущего года по сравнению с мартом прошлого года выросли на 6,94 процента, достигнув 29,85 миллиарда манатов.

За отчетный период объем находившихся в распоряжении банков наличных средств составил почти 1,34 миллиарда манатов, на корреспондентских счетах в Центральном банке находилось 1,598 миллиарда манатов, а средства на ностро-счетах (корреспондентские счета в других банках) – почти 2,562 миллиарда манатов. Инвестиции банков в ценные бумаги достигли 4,318 миллиарда манатов (рост по сравнению с мартом прошлого года почти в 1,9 раза).

Банки увеличили кредитование на 17,04 процента, и по итогам марта этого года совокупный займовый портфель банков составил 11,23 миллиарда манатов. По этим кредитам были созданы резервы на 1,483 миллиарда манатов.

Совокупные обязательства банковского сектора страны выросли на 6,2 процента, до 25,533 миллиарда манатов. Наибольшая доля обязательств пришлась на депозиты – 72,7 процента, или 18,572 миллиарда манатов (рост на 11,1 процента). Объем депозитов физических лиц составил 7,58 миллиарда манатов, юридических лиц – 9,14 миллиарда манатов.

Обязательства банков перед Центральным банком сократились на 33,6 процента до 331,1 миллиона манатов.

Чистая прибыль банковского сектора на конец марта 2019 года составила 123,9 миллиона манатов. В марте прошлого года убытки банков составляли 55,9 миллиона манатов. Прибыль сформировалась за счет процентных доходов на 483,2 миллиона манатов (в том числе 342,9 миллиона манатов – доходы по процентам от кредитов) и непроцентных - на 145,2 миллиона манатов. Процентные расходы банков составили 140,7 миллиона манатов, в том числе выплата процентов по депозитам – 93,1 миллионов манатов, непроцентные расходы – 248,9 миллиона манатов.

В итоге образовалась операционная прибыль в размере 179,1 миллиона манатов. В отчетный период банки также выделили 63,1 миллиона манатов на покрытие возможных убытков по активам и выплатили 15,5 миллиона манатов в качестве налога на прибыль.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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