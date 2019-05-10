Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

10 мая 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу снизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота десятого мая подешевела на 0,7225 маната, составив 2187,3900 маната, серебра - на 0,2697 маната, до 25,1462 маната, платины - на 29,461 маната, до 1457,5290, палладия - на 43,197 маната, до 2233,1795 маната.

Название

10.05.2019

08.05.2019

Золото

XAU

2187.3900

2188.1125

Серебро

XAG

25.1462

25.4159

Платина

XPT

1457.5290

1486.9900

Палладий

XPD

2233.1795

2276.3765

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на десятое мая составляет 1,7 AZN/USD.

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