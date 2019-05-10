Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу снизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота десятого мая подешевела на 0,7225 маната, составив 2187,3900 маната, серебра - на 0,2697 маната, до 25,1462 маната, платины - на 29,461 маната, до 1457,5290, палладия - на 43,197 маната, до 2233,1795 маната.
|
Название
|
10.05.2019
|
08.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2187.3900
|
2188.1125
|
Серебро
|
XAG
|
25.1462
|
25.4159
|
Платина
|
XPT
|
1457.5290
|
1486.9900
|
Палладий
|
XPD
|
2233.1795
|
2276.3765
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на десятое мая составляет 1,7 AZN/USD.
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