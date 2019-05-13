Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил более 252 млн манатов

13 мая 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с шестого по десятое мая составил 252,2 миллиона манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 222,8 миллиона манатов. Всего были размещены 2,2 миллиона нот по цене от 98,4192 маната до 1 013,3333 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 11,4 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 96,7 тысячи долларов (159,2 тысячи манатов), на манатные облигации – 11,2 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 10,1 миллиона манатов.

Объем операций РЕПО составил 7,93 миллиона манатов.

Официальный курс на 13 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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