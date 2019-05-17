Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

17 мая 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 мая составил 568,6 тысячи манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 526,3 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 42,3 тысячи манатов. За день были заключены 17,1 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 17 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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