Финрегулятор Азербайджана ограничил лицензию крупной страховой компании (версия 2)

17 мая 2019 12:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ограничила лицензию Государственной страховой коммерческой компании (AzerInsurance) на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на финансового регулятора.

Палата объясняет свое решение тем, что AzerInsurance нарушила законы "О страховой деятельности" и "Об обязательном страховании" при заключении контрактов.

Ограничение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до устранения недочетов.

Отметим, что Государственная страховая коммерческая компания действует в Азербайджане с 1991 года. В январе-марте 2019 года сборы компании составили 31,7 миллиона, выплаты - 2,95 миллиона манатов.

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