Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

20 мая 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в понедельник подешевели по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 20 мая подешевела на 17,06 маната, составив 2169,9990 маната, серебра - на 0,1755 маната, до 24,5466 маната, платины - на 12,138 маната, до 1400,0690, палладия - на 18,241 маната, до 2244,4165 маната.

Название

20.05.2019

17.05.2019

Золото

XAU

2169,9990

2187,0500

Серебро

XAG

24,5466

24,7221

Платина

XPT

1400,0690

1412,2070

Палладий

XPD

2244,4165

2262,6575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 20 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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