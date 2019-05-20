Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в понедельник подешевели по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 20 мая подешевела на 17,06 маната, составив 2169,9990 маната, серебра - на 0,1755 маната, до 24,5466 маната, платины - на 12,138 маната, до 1400,0690, палладия - на 18,241 маната, до 2244,4165 маната.

Название 20.05.2019 17.05.2019 Золото XAU 2169,9990 2187,0500 Серебро XAG 24,5466 24,7221 Платина XPT 1400,0690 1412,2070 Палладий XPD 2244,4165 2262,6575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 20 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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