Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в понедельник подешевели по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 20 мая подешевела на 17,06 маната, составив 2169,9990 маната, серебра - на 0,1755 маната, до 24,5466 маната, платины - на 12,138 маната, до 1400,0690, палладия - на 18,241 маната, до 2244,4165 маната.
|
Название
|
20.05.2019
|
17.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2169,9990
|
2187,0500
|
Серебро
|
XAG
|
24,5466
|
24,7221
|
Платина
|
XPT
|
1400,0690
|
1412,2070
|
Палладий
|
XPD
|
2244,4165
|
2262,6575
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 20 мая составляет 1,7 AZN/USD.
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