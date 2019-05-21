Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

21 мая 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 мая подешевела на 1,3515 маната, составив 2168,6475 маната, серебра - на 0,0007 маната, до 24,5459 маната, платины - на 6,154 маната, до 1393,915, цена на унцию палладия выросла по сравнению с предыдущим показателем на 31,5945 маната, до 2276,011 маната.

Название

21.05.2019

20.05.2019

Золото

XAU

2168.6475

2169,9990

Серебро

XAG

24.5459

24,5466

Платина

XPT

1393.9150

1400,0690

Палладий

XPD

2276.0110

2244,4165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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