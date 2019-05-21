Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 21 мая подешевела на 1,3515 маната, составив 2168,6475 маната, серебра - на 0,0007 маната, до 24,5459 маната, платины - на 6,154 маната, до 1393,915, цена на унцию палладия выросла по сравнению с предыдущим показателем на 31,5945 маната, до 2276,011 маната.
|
Название
|
21.05.2019
|
20.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2168.6475
|
2169,9990
|
Серебро
|
XAG
|
24.5459
|
24,5466
|
Платина
|
XPT
|
1393.9150
|
1400,0690
|
Палладий
|
XPD
|
2276.0110
|
2244,4165
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 21 мая составляет 1,7 AZN/USD.
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