Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 21 мая подешевела на 1,3515 маната, составив 2168,6475 маната, серебра - на 0,0007 маната, до 24,5459 маната, платины - на 6,154 маната, до 1393,915, цена на унцию палладия выросла по сравнению с предыдущим показателем на 31,5945 маната, до 2276,011 маната.

Название 21.05.2019 20.05.2019 Золото XAU 2168.6475 2169,9990 Серебро XAG 24.5459 24,5466 Платина XPT 1393.9150 1400,0690 Палладий XPD 2276.0110 2244,4165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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