Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 23 мая подешевела на 1,2155 маната, составив 2164,2275 маната, серебра - на 0,0243 маната, до 24,5358 маната, платины - на 21,6495 маната, до 1357,6455, палладия - на 13,8805 маната, до 2231,2245 маната.
|
Название
|
23.05.2019
|
22.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2164.2275
|
2165.4430
|
Серебро
|
XAG
|
24.5358
|
24.5601
|
Платина
|
XPT
|
1357.6455
|
1379.2950
|
Палладий
|
XPD
|
2231.2245
|
2245.1050
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 23 мая составляет 1,7 AZN/USD.
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