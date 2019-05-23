Банковские металлы в Азербайджане подешевели

23 мая 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 мая подешевела на 1,2155 маната, составив 2164,2275 маната, серебра - на 0,0243 маната, до 24,5358 маната, платины - на 21,6495 маната, до 1357,6455, палладия - на 13,8805 маната, до 2231,2245 маната.

Название

23.05.2019

22.05.2019

Золото

XAU

2164.2275

2165.4430

Серебро

XAG

24.5358

24.5601

Платина

XPT

1357.6455

1379.2950

Палладий

XPD

2231.2245

2245.1050

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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