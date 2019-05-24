Банковские металлы в Азербайджане подорожали

24 мая 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 мая подорожала на 18,343 маната, составив 2182,5705 маната, серебра - на 0,2394 маната, до 24,7752 маната, платины - на 7,089 маната, до 1364,7345, палладия - на 12,5375 маната, до 2243,762 маната.

Название

24.05.2019

23.05.2019

Золото

XAU

2182.5705

2164.2275

Серебро

XAG

24.7752

24.5358

Платина

XPT

1364.7345

1357.6455

Палладий

XPD

2243.7620

2231.2245

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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