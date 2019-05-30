Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

30 мая 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 мая подешевела на 5,9925 маната, составив 2172,5065 маната, серебра - на 0,0102 маната, до 24,4624 маната, платины – на 11,458 маната, до 1347,505, палладия - на 13,1325 маната, составив 2277,2605 маната.

Название

30.05.2019

29.05.2019

Золото

XAU

2172.5065

2178.4990

Серебро

XAG

24.4624

24.4726

Платина

XPT

1347.5050

1358.9630

Палладий

XPD

2277.2605

2290.3930

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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