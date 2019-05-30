Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 30 мая подешевела на 5,9925 маната, составив 2172,5065 маната, серебра - на 0,0102 маната, до 24,4624 маната, платины – на 11,458 маната, до 1347,505, палладия - на 13,1325 маната, составив 2277,2605 маната.
|
Название
|
30.05.2019
|
29.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2172.5065
|
2178.4990
|
Серебро
|
XAG
|
24.4624
|
24.4726
|
Платина
|
XPT
|
1347.5050
|
1358.9630
|
Палладий
|
XPD
|
2277.2605
|
2290.3930
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 30 мая составляет 1,7 AZN/USD.
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