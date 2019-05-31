Официальный курс маната к мировым валютам на 31 мая

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 мая установлен на уровне 1,7 и 1,8918 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют 31.05.2019 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.8918 1 австралийский доллар 1 AUD 1.1756 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0381 1 белорусский рубль 1 BYN 0.8128 1 бразильский реал 1 BRL 0.4269 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1147 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1428 1 чешская крона 1 CZK 0.0732 100 чилийских песо 100 CLP 0.2397 1 китайский юань 1 CNY 0.2460 1 датская крона 1 DKK 0.2533 1 грузинский лари 1 GEL 0.6077 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0244 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1433 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0118 100 иранских риалов 100 IRR 0.0040 1 шведская крона 1 SEK 0.1781 1 швейцарский франк 1 CHF 1.6910 1 израильский шекель 1 ILS 0.4686 1 канадский доллар 1 CAD 1.2556 1 кувейтский динар 1 KWD 5.5844 1 казахский тенге 1 KZT 0.0044 1 киргизский сом 1 KGS 0.0235 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1124 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4050 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0870 1 молдавская лея 1 MDL 0.0935 1 египетский фунт 1 EGP 0.1015 1 норвежская крона 1 NOK 0.1935 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0200 1 польский злотый 1 PLN 0.4411 1 российский рубль 1 RUB 0.0260 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2328 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3410 1 турецкая лира 1 TRY 0.2877 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0538 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1801 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0633 100 японских иен 100 JPY 1.5594 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1067

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