Золото и серебро в Азербайджане подорожали

20 июня 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 20 июня подорожала на 56,066 маната, составив 2343, 5945 маната, серебра - на 0,4248 маната, до 25, 9025 маната, платины - на 19,142 маната, до 1383, 2050 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 34,9265 маната, составив 2560,3275 маната.

Название

20.06.2019

19.06.2019

Золото

XAU

2343.5945

2287.5285

Серебро

XAG

25.9025

25.4777

Платина

XPT

 1383.2050

1364.0630

Палладий

XPD

2560.3275

2525.4010

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 20 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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