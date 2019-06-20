Сахиль Бабаев о финансовых источниках второго соцпакета Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр труда и социальной защиты население Сахиль Бабаев огласил источник финансования второго социального пакета, утвержденного Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Trend в четверг, выступая на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, министр заявил, что размеры финансирования второго социального пакета составляет 660 миллионов манатов.

«560 миллионов манатов были выделены из государственного бюджета, а 100 миллионов манатов - из Государственного фонда социальной защиты. Настоящие бюджетные средства были накоплены за счет налоговых и таможенных поступлений», - пояснил Бабаев.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.