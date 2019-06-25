Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение

25 июня 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения 29 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение более чем в три раза – 16 инвесторов подали 22 заявки на 727,69 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4787 маната (6,51 процента), средневзвешенная цена – также 99,4787 маната (6,51 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 24 июля 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 25 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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