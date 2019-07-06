Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 июня 1,7 1 июля 1,7 25 июня 1,7 2 июля 1,7 26 июня 1,7 3 июля - 27 июня 1,7 4 июля 1,7 28 июня 1,7 5 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0115 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9193 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 июня 1,9338 1 июля 1,9293 25 июня 1,9396 2 июля 1,9190 26 июня - 3 июля 1,9190 27 июня 1,9300 4 июля 1,9186 28 июня 1,9318 5 июля 1,9178 Средний курс за неделю 1,9338 Средний курс за неделю 1,9193

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 июня 0,0269 1 июля 0,0270 25 июня 0,0272 2 июля 0,0270 26 июня - 3 июля 0,0268 27 июня 0,0269 4 июля 0,0269 28 июня 0,0269 5 июля 0,0268 Средний курс за неделю 0,0270 Средний курс за неделю 0,0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,006 маната (2,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3006 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 июня 0,2945 1 июля 0,2964 25 июня 0,2933 2 июля 0,3006 26 июня - 3 июля 0,3005 27 июня 0,2943 4 июля 0,3029 28 июня 0,2942 5 июля 0,3028 Средний курс за неделю 0,3921 Средний курс за неделю 0,3006

(Автор: Сара Исрафилбекова. Реактор:)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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