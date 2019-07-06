Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 июня
|
1,7
|
1 июля
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
2 июля
|
1,7
|
26 июня
|
1,7
|
3 июля
|
-
|
27 июня
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0115 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9193 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 июня
|
1,9338
|
1 июля
|
1,9293
|
25 июня
|
1,9396
|
2 июля
|
1,9190
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1,9190
|
27 июня
|
1,9300
|
4 июля
|
1,9186
|
28 июня
|
1,9318
|
5 июля
|
1,9178
|
Средний курс за неделю
|
1,9338
|
Средний курс за неделю
|
1,9193
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 июня
|
0,0269
|
1 июля
|
0,0270
|
25 июня
|
0,0272
|
2 июля
|
0,0270
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,0268
|
27 июня
|
0,0269
|
4 июля
|
0,0269
|
28 июня
|
0,0269
|
5 июля
|
0,0268
|
Средний курс за неделю
|
0,0270
|
Средний курс за неделю
|
0,0269
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,006 маната (2,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3006 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 июня
|
0,2945
|
1 июля
|
0,2964
|
25 июня
|
0,2933
|
2 июля
|
0,3006
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,3005
|
27 июня
|
0,2943
|
4 июля
|
0,3029
|
28 июня
|
0,2942
|
5 июля
|
0,3028
|
Средний курс за неделю
|
0,3921
|
Средний курс за неделю
|
0,3006
(Автор: Сара Исрафилбекова. Реактор:)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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