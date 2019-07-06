Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

6 июля 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 июня

1,7

1 июля

1,7

25 июня

1,7

2 июля

1,7

26 июня

1,7

3 июля

-

27 июня

1,7

4 июля

1,7

28 июня

1,7

5 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0115 маната (0,6 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9193 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 июня

1,9338

1 июля

1,9293

25 июня

1,9396

2 июля

1,9190

26 июня

-

3 июля

1,9190

27 июня

1,9300

4 июля

1,9186

28 июня

1,9318

5 июля

1,9178

Средний курс за неделю

1,9338

Средний курс за неделю

1,9193

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 июня

0,0269

1 июля

0,0270

25 июня

0,0272

2 июля

0,0270

26 июня

-

3 июля

0,0268

27 июня

0,0269

4 июля

0,0269

28 июня

0,0269

5 июля

0,0268

Средний курс за неделю

0,0270

Средний курс за неделю

0,0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,006 маната (2,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3006 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 июня

0,2945

1 июля

0,2964

25 июня

0,2933

2 июля

0,3006

26 июня

-

3 июля

0,3005

27 июня

0,2943

4 июля

0,3029

28 июня

0,2942

5 июля

0,3028

Средний курс за неделю

0,3921

Средний курс за неделю

0,3006

(Автор: Сара Исрафилбекова. Реактор:)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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