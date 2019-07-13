Отмечен рост в объемах прибыли в сфере телекоммуникаций Казахстана

13 июля 2019 10:03 (UTC+04:00)

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