Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 июля 1,7 8 июля 1,7 2 июля 1,7 9 июля 1,7 3 июля 1,7 10 июля 1,7 4 июля 1,7 11 июля 1,7 5 июля 1,7 12 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0066 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,911 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 июля 1,9293 8 июля 1.9096 2 июля 1,9190 9 июля 1.9070 3 июля 1,9190 10 июля 1.9053 4 июля 1,9186 11 июля 1.9170 5 июля 1,9178 12 июля 1.9162 Средний курс за неделю 1,9193 Средний курс за неделю 1,9110

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 1 июля 0,0270 8 июля 0.0267 2 июля 0,0270 9 июля 0.0267 3 июля 0,0268 10 июля 0,0266 4 июля 0,0269 11 июля 0,0270 5 июля 0,0268 12 июля 0,0270 Средний курс за неделю 0,0269 Средний курс за неделю 0,0268

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2975 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 1 июля 0,2964 8 июля 0,2957 2 июля 0,3006 9 июля 0,2965 3 июля 0,3005 10 июля 0,2964 4 июля 0,3029 11 июля 0,2998 5 июля 0,3028 12 июля 0,2989 Средний курс за неделю 0,3006 Средний курс за неделю 0,2975

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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