Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

13 июля 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

1 июля

1,7

8 июля

1,7

2 июля

1,7

9 июля

1,7

3 июля

1,7

10 июля

1,7

4 июля

1,7

11 июля

1,7

5 июля

1,7

12 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0066 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,911 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

1 июля

1,9293

8 июля

1.9096

2 июля

1,9190

9 июля

1.9070

3 июля

1,9190

10 июля

1.9053

4 июля

1,9186

11 июля

1.9170

5 июля

1,9178

12 июля

1.9162

Средний курс за неделю

1,9193

Средний курс за неделю

1,9110

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

1 июля

0,0270

8 июля

0.0267

2 июля

0,0270

9 июля

0.0267

3 июля

0,0268

10 июля

0,0266

4 июля

0,0269

11 июля

0,0270

5 июля

0,0268

12 июля

0,0270

Средний курс за неделю

0,0269

Средний курс за неделю

0,0268

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2975 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

1 июля

0,2964

8 июля

0,2957

2 июля

0,3006

9 июля

0,2965

3 июля

0,3005

10 июля

0,2964

4 июля

0,3029

11 июля

0,2998

5 июля

0,3028

12 июля

0,2989

Средний курс за неделю

0,3006

Средний курс за неделю

0,2975

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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