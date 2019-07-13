Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
1 июля
|
1,7
|
8 июля
|
1,7
|
2 июля
|
1,7
|
9 июля
|
1,7
|
3 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0066 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,911 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
1 июля
|
1,9293
|
8 июля
|
1.9096
|
2 июля
|
1,9190
|
9 июля
|
1.9070
|
3 июля
|
1,9190
|
10 июля
|
1.9053
|
4 июля
|
1,9186
|
11 июля
|
1.9170
|
5 июля
|
1,9178
|
12 июля
|
1.9162
|
Средний курс за неделю
|
1,9193
|
Средний курс за неделю
|
1,9110
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
1 июля
|
0,0270
|
8 июля
|
0.0267
|
2 июля
|
0,0270
|
9 июля
|
0.0267
|
3 июля
|
0,0268
|
10 июля
|
0,0266
|
4 июля
|
0,0269
|
11 июля
|
0,0270
|
5 июля
|
0,0268
|
12 июля
|
0,0270
|
Средний курс за неделю
|
0,0269
|
Средний курс за неделю
|
0,0268
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2975 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
1 июля
|
0,2964
|
8 июля
|
0,2957
|
2 июля
|
0,3006
|
9 июля
|
0,2965
|
3 июля
|
0,3005
|
10 июля
|
0,2964
|
4 июля
|
0,3029
|
11 июля
|
0,2998
|
5 июля
|
0,3028
|
12 июля
|
0,2989
|
Средний курс за неделю
|
0,3006
|
Средний курс за неделю
|
0,2975
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @1nasirzade
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