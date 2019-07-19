“Дочка” российского банка намерена нарастить объем кредитного портфеля

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) намерен увеличить кредитование в третьем квартала. Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления банка Евгений Кирин на встрече с журналистами.

Он отметил, что по итогам второго квартала текущего года чистая прибыль банка составила почти 5 миллионов манатов, а по международным стандартам финотчетности банк прогнозирует чистую прибыль в 10 миллионов манатов. Глава также добавил, во втором полугодии банк намерен нарастить прибыль, финансируя экономический рост.

Также председатель отметил, что на рынке наблюдается избыточная ликвидность. При этом, он отметил, что нужно наращивать темпы кредитования экономики, в частности, кредитование малого, среднего и корпоративного бизнеса. Кроме того, Кириин отметил, что по итогам первых двух кварталов текущего года опережающими темпами растет кредитование физических лиц. “Для того, чтоб рост был долгосрочным и устойчивым, нужно наращивать показатель в корпоративном сегменте, в том числе МСБ. У нас есть планы увеличить в третьем квартале кредитование корпоративного сегмента на 20 процентов по сравнению со вторым кварталом”, сказал Кирин.

Кроме того, глава отметил, что во втором квартале был незначительно сокращен темп роста кредитного портфеля, которое, по его словам, будет увеличен в следующем квартале. Он это объяснил тем, что банки провели большую работу в связи с выплатами компенсаций в рамках указа о проблемных кредитов и приступили к активной стадии реструктуризации займов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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