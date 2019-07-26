ЧБТР эмитирует первый транш манатных облигаций 1 августа

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) первого августа 2019 года разместит на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигации на сумму 10 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Как сообщили в БФБ, общая эмиссия составит 10 тысяч корпоративных облигаций номинальной стоимостью в 1000 манатов за бумагу.

Срок обращения ценных бумаг - два года (730 дней) с процентной ставкой 9,25 процентов годовых, выплаты будут осуществляться один раз в три месяца.

Срок погашения облигаций – 31 июля 2021 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Как сообщили в Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана, общая сумма манатных облигаций, которую планирует выпустить ЧБТР, составит 50 миллионов манатов. Выпуски будут осуществляться траншами в течение года и размещаться на Бакинской фондовой бирже.

Это первый случай выпуска международной финансовой организацией ценных бумаг в местной валюте в Азербайджане.

Как считают в Палате, это поддержит развитие предпринимательства в Азербайджане, обеспечит «доступ к долгосрочным дешевым финансовым ресурсам малого и среднего бизнеса».

Азербайджан один из 11 учредителей и членов ЧБТР со дня его основания в 1997 году. Доля страны в акционерном капитале банка составляет пять процентов, текущий портфель банка по проектам в Азербайджане оценивается в 53,86 миллиона евро.

Официальный курс на 26 июля составляет 1,8951 AZN/EUR

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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