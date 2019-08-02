Избраны председатели экспертных групп Ассоциации банков Азербайджана

2 августа 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Директор департамента по маркетингу Bank Respublika Али Дашдамиров избран председателем экспертной группы по общественным связям и маркетингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АБА.

Исполнительный директор Access Bank по индивидуальным и бизнес-клиентам Эльшан Пирмалиев назначен на должность председателя группы экспертов по кредитному делу.

Соответствующие решения были приняты 31 июля на заседании Совета директоров Ассоциации банков Азербайджана.

В ходе заседания также были обсуждены поправки и предложения по некоторым законодательным актам, которые представлены в соответствующие госструктуры.

АБА была основана в 1990 году коммерческими банками Азербайджана.

В настоящее время членами АБА являются 29 банков и 4 небанковские организации.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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