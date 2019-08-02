Доходы от манатных облигаций ЧБТР будут направлены на развитие МСБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Доходы, полученные в результате размещения манатных облигаций Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), будут направлены на развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане.
Об этом сказал журналистам представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Самир Исмаилов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, это облегчит выход малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
Как отметил Исмаилов, другие международные финансовые институты такие, как Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие, также заинтересованы в выпуске и размещении манатных облигаций.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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