Доходы от манатных облигаций ЧБТР будут направлены на развитие МСБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Доходы, полученные в результате размещения манатных облигаций Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), будут направлены на развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане.

Об этом сказал журналистам представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Самир Исмаилов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это облегчит выход малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

Как отметил Исмаилов, другие международные финансовые институты такие, как Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие, также заинтересованы в выпуске и размещении манатных облигаций.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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