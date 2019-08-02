Казастанский тенге продолжает бить антирекорды

БАКУ /Trend/ - По итогам недели, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже второго августа 2019 года составил 385,83 тенге, тем самым, побив исторический антирекорд 29 июля текущего года, когда средневзвешенный курс доллара достиг 385,10 тенге, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

«На торгах доллара США минимальный курс сложился на уровне 385,5 тенге за доллар, максимальный – 386,98 тенге, курс закрытия — 385,99 тенге. Объем торгов американской валюты составил 180,887 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой – 582». – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи доллара составляет 387,5 тенге, в Алматы – 388 тенге.

Официальный курс Нацбанка на второе августа составляет 384,99 тенге за доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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