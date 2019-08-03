Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 174 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 29 июля – второго августа составил 174,4 миллиона манатов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 135,2 миллиона манатов. Всего было размещено 1,3 миллиона нот.

Объем торгов облигаций на вторичном рынке составил 20,2 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлось 2,7 миллиона долларов (4,7 миллиона манатов), на манатные облигации – 15,6 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – на министерство финансов Азербайджана.

Объем операций РЕПО составил 18,9 миллиона манатов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также заключены сделки по акциям на общую сумму 73,6 тысячи манатов.

Официальный курс на второе августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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