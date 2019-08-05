Курс евро в Узбекистане подскочил после падения

5 августа 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать в стране с шестого августа, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Один доллар в Узбекистане будет стоить 8704,87 сума (+38,16), а евро — 9668,50 (+26,79). На предыдущей неделе евро упал на 34,99 сума.

Российский рубль незначительно подешевел — за него дадут 133,85 сума (-2,78).

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Изменения курса носят еще и сезонный характер.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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