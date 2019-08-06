Валюта Казахстана вновь бьет исторический рекорд

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже шестого августа 2019 года составил 386,9 тенге, вновь побив исторический рекорд, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные биржи.

Так, по сравнению с данными на утро пятого августа (386,44 тенге/доллар) национальная валюта к доллару подешевела на 0,46 тенге.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 387,8 тенге, а в Алматы — 388 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на шестое августа составляет 386,47 тенге за доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.