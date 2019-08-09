Официальный курс лари на 9 августа

9 августа 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девятого августа один доллар США стоит в Грузии 2, 9488 лари, евро — 3, 3038, британский фунт стерлингов — 3.5840 лари, передает Trend со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

Отметим, что 8 августа один доллар США стоил 2,9338 лари, евро — 3, 2806, а британский фунт стерлингов — 3.5628 лари.

С 20 июня курс лари по отношению к доллару упал на 6,6 процента. Если 20 июня объявленный Нацбанком официальный курс лари к доллару составлял 2,7871, то на 1 августа он уже достиг рекордного показателя — 2,9718 лари за 1 доллар.

После этого 1 августа Нацбанк продал на аукционе более 32 миллионов долларов, в результате чего лари укрепился на 1,4 процента. Однако, начиная с 5 августа, лари снова начал обесцениваться.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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