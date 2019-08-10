ЦБ Узбекистана о вчерашнем резком повышении курса доллара

10 августа 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана объяснил ускорение темпов повышения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте на внутреннем валютном рынке, наблюдаемое со второй половины июля, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ЦБ.

Вчера ЦБ вслед за коммерческими банками обновил курсы валют во второй раз на этой неделе. С 10 августа доллар подорожал на 177 сумов и теперь стоит 8882 сума, евро — на 259 сумов и стоит сейчас 9928 сумов.

Как отмечается в сообщении регулятора, формированию этой ситуации способствовал ряд внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы

С июля в отдельных странах — основных торговых партнерах Узбекистана (включая Россию, Казахстан и Китай) — складывается тенденция обесценения национальных валют, что в определенной степени оказывает влияние на курсовые ожидания и процесс принятия решений участниками валютного рынка.

Внутренние факторы

Внутренние факторы связаны, в основном, с возникшим устойчивым трендом увеличения спроса на иностранную валюту со стороны хозяйствующих субъектов — импортеров.

«В условиях относительной стабильности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке интервенции Центрального банка, главной целью которых является стерилизация избыточной ликвидности, формирующейся в результате покупки монетарного золота у производителей, используются в качестве инструмента для сглаживания краткосрочных колебаний курса на внутреннем валютном рынке», — говорится в сообщении.

С учетом сложившейся ситуации на внутреннем валютном рынке ЦБ переходит на более широкий коридор дневного колебания валютного курса при проведении валютных интервенций, сообщил регулятор.

Центральный банк допускает определенную небольшую рыночную корректировку курса с возможным продолжением краткосрочной волатильности и возвратом к фундаментальному тренду.

,(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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