Казахский тенге продолжает укрепляться после значительного падения

15 августа 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 15 августа 2019 года составил 386,99 тенге, подешевев на 1,04 тенге по сравнению с данными на 14 августа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

Отметим, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты составляет 389 тенге, а в Алматы — 388,4 тенге.

Официальный курс Национального банка на 15 августа составляет 386,16 тенге за доллар.

Официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Отметим, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически максимального значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд каждый день. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44, зафиксировав укрепление нацвалюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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