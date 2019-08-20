Турция экспортировала в Грузию более 4-х тыс. тонн кабеля и проводов

20 августа 2019 18:35 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан за год увеличил объем импорта из Сингапура в 10 раз
Бизнес 18:22
Georgia Capital объявила о приобретении акций компании "Алаверди"
Финансы 17:11
Турция, Россия и Азербайджан проведут энергетический форум
Энергетика 16:21
Грузия экспортировала в Турцию более 10 тыс. тонн ферросплавов
Финансы 15:46
Товары заняли львиную долю в структуре экспорта Узбекистана
Бизнес 15:41
Грузия экспортировала в Турцию 49 344 тонн стальных полуфабрикатов
Финансы 15:08
Лента новостей
В Азербайджане в будущем году будет внедрен новый механизм аграрного страхования
Финансы 19:05
Будет упрощена процедура пересечения границы на маршруте Баку-Нахчыван-Баку (ФОТО)
Общество 18:25
Путин и Макрон обсудили карабахскую проблему
Россия 18:23
Узбекистан за год увеличил объем импорта из Сингапура в 10 раз
Бизнес 18:22
Трамп стал дедушкой в десятый раз
США 17:55
Азербайджанская компания FMO Group о причинах спада спроса на аренду вантузов для сэндвич-панелей
Бизнес 17:54
В Азербайджане завершается прием документов для поступления в профессиональные школы
Общество 17:54
Болтон обвинил Китай в отпугивании других стран от освоения ресурсов в Южно-Китайском море
Другие страны 17:45
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 17:35