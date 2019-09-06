Требования некоторыми азербайджанскими банками комиссии при операциях с 500 евро не нарушают закон - Центробанк

БАКУ/Trend/ - Граждане Азербайджана жалуются на проблемы, возникающие при необходимости обмена или других операций с 500-евровыми банкнотами в азербайджанских банках.

Как сообщили Trend лица, столкнувшиеся с такой проблемой, при обмене на азербайджанские манаты, либо внесении наличных средств на счет, некоторые банки требуют оплатить комиссию в один процент за каждую такую банкноту.

Так, Гюльнара М. рассказала Trend, что хотела положить сумму в шесть тысяч евро на свой текущий счет в одном из столичных банков.

"В банке сказали, что за каждую 500-евровую банкноту придется платить комиссию в один процент, то есть 60 евро на всю сумму. До этого приобрела европейскую валюту в другом банке. В итоге, чтобы избежать дополнительных издержек, я вернулась к ним и попросила поменять 500-евровые ассигнации на любые другие купюры", - рассказала она.

В Центральном банке Азербайджана, в ответ на обращение Trend за комментариями, заявили, что в соответствии с законодательством, каждый банк может самостоятельно определять условия обслуживания, а также комиссионные сборы при каких-либо операциях.

"При зачислении 500-евровой купюры на счет коммерческие банки могут применять комиссионные сборы в соответствии с их тарифной политикой", - сказали в ЦБА.

Как заявил Trend эксперт в области финансов, банки не должны применять определенное правило только по отношению к одной банкноте.

"Если банки применяют то или иное правило, оно должно касаться всей валюты в целом", - сказал эксперт, добавил, что в сложившихся условиях можно лишь посоветовать гражданам, отказываться приобретать у банков такие купюры, либо обращаться в те финансовые организации, которые не применяют подобных комиссий.

Опрос Trend показал, что такие банки имеются, в частности NBC Bank не отказывается от приема банкнот в 500 евро и не требует за это никаких комиссий.

Напомним, что Евросоюз полностью отказался от выпуска банкнот номиналом 500 евро. С апреля 2019 года эти купюры прекратили печатать в Германии и Австрии. Остальные государства еврозоны сделали аналогичный шаг еще в январе текущего года.

Однако, банкноты в 500 евро в Европе не изымаются из обращения, ими можно пользоваться без каких-либо ограничений. Их вывод из оборота осуществляется постепенно, по мере поступления в банки, и обратно в обращение они не поступают, причем никаких предельных сроков для этого процесса не предусмотрено.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: kamala_mammadli

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