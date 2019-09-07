Азербайджанская лизинговая компания вывела из обращения ценные бумаги

7 сентября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская лизинговая компания "Qafqaz Lizinq" вывела из обращения и аннулировала эмитированные ценные бумаги, сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные Палаты по надзору над финансовым рынком Азербайджана.

Причиной вывода и аннулирования ценных бумаг из обращения стало изменения типа общества лизинговой компании из открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.

Всего было выведено из обращения 660 бездокументарных обыкновенных именных акций с номером госрегистрации ценных бумаг AZ100100891 номинальной стоимостью каждой в 1000 манатов. Данные акции соответственно типу общества "Qafqaz Lizing" стали долями.

ООО "Qafqaz Lizinq" является финансовой лизинговой компанией, основа которой была заложена 30 октября 2007 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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