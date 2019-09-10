Visa презентовала новый пилотный проект в Азербайджане

10 сентября 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная платежная компания Visa презентовала свой пилотный проект Tap to Phone (касание к экрану смартфона), сообщает во вторник Trend с мероприятия.

Программа позволит производить оплату с мобильного телефона или других "умных" устройств (смарт-часов, например) без дополнительных манипуляций.

«Проект предусматривает внедрение новой технологии VISA - Tap to phone, которая позволит принимать оплату посредством карточек при помощи мобильных телефонов. Банкам не всегда экономически выгодно приобретать POS-терминалы и устанавливать их. Наша технология позволяет превратить телефон в POS-терминал", - заявил директор департамента цифровых решений Visa Александр Стелмах на пресс-конференции во вторник в Баку.

На сегодня этот проект запущен в двух странах - Украине и Беларуси, работа по его распространению продолжается.

"Азербайджан также входит в число обсуждаемых стран для внедрения программы Tap to phone. В 2020 году мы планируем начать ещё 2 пилотных проекта, один из которых будет реализован в Азербайджане", - сказал он.

Программа работает на операционной системе Android. Ввиду технических ограничений системы İOS программа на ней не функционирует.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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