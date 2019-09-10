Visa: Безналичные платежи в Азербайджане демонстрируют рост

10 сентября 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем безналичных платежей Азербайджана демонстрирует рост, сказала региональный директор VISA по Кавказу Кристина Дорош в ходе пресс-конференции во вторник, сообщает Trend во вторник.

По словам регионального директора, по итогам первой половины текущего года доля безналичных платежей в карточных операциях в Азербайджане составила 20 процентов, что на что на четыре процентных пункта превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период количество транзакций увеличилось на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма безналичных транзакций возросла на 39 процентов.
Средний размер чека сократился до 54 манатов на 14 процентов, относительно соответствующих показателей минувшего года. По мнению Дорош это положительная тенденция, так как свидетельствует о том, что клиенты начали использовать карточки даже для мелких операций.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: kamala_mammadli

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