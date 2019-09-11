Минфин Азербайджана приобретает ПО для эффективного управления госдолгом

11 сентября 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между министерством финансов Азербайджана и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подписан проектный документ по закупке и внедрению программы Системы управления долгом и финансового анализа (DMFAS).

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства финансов, 36-месячный проект будет финансироваться Азиатским банком развития (АБР) и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Проект будет способствовать достижению стратегических целей в функциональной структуре, и направлен на улучшение учета государственного долга и гарантий.

Основная цель программы DMFAS заключается в обеспечении более эффективного управления государственным долгом в целях устойчивого экономического роста, совершенствования управления и сокращения масштабов бедности, а также обеспечения более прозрачной и точной отчетности на внешних и внутренних сферах.

В настоящее время программа DMFAS помогает надежно управлять кредитной информацией министерствам финансов и центральным банкам примерно 60 стран.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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